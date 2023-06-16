На второй этап благоустройства парка Нефтехимиков в Уфе выделили 306 млн рублей

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Мэрия Уфы выделила 306 млн рублей на проведение второго этапа благоустройства парка Нефтехимиков в Уфе. Соответствующий тендер, заказчиком которого стала администрация Калининского района, появился на портале госзакупок 15 июня.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выкорчевать 52 дерева, выложить плодородный грунт, асфальтовые проезды, тротуар из брусчатки и плитки, выставить бордюрные камни, провести озеленение, установить новое освещение, системы видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Кроме того, исполнителю госконтракта, который будет определен в июле, предстоит заняться организацией сетей электро- и водоснабжения. Из документации также следует, что все работы должны быть завершены до конца 2024 года.

Напомним, парк Нефтехимиков в Уфе открылся после первого этапа реконструкции в День города, 12 июня. Стоимость обновления общественного пространства составила почти 400 млн рублей.