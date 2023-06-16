РПН потребовал от золотодобытчика выплатить 823 млн рублей за ущерб землям Башкирии

кадр видео: vk.com // Азат Бадранов

Руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова потребовала от золотодобывающей компании «Графское» выплатить 823 млн рублей за ущерб, нанесенный землям Башкирии. Глава ведомства опубликовала соответствующий пост в своем телеграм-канале в четверг, 15 июня.

Как пояснила чиновница, фирма вела добычу золота за пределами месторождения «Заря». Работы были организованы открытым бульдозерно-гидравлическим способом. В итоге более 32 тыс. квадратных метров плодородного слоя почвы были полностью уничтожены.

– Мы привлекли предприятие к административной ответственности. Будем добиваться возмещения вреда в размере 823 млн рублей. Если компания не выплатит сумму добровольно, мы пойдём в суд, – предупредила Радионова.

Она добавила, что многочисленные нарушения природоохранного законодательства уже привели к возбуждению уголовного дела, а лицензия «Графского» была приостановлена.

Напомним, в конце мая глава Башкирии Радий Хабиров попросил местный парламент внести в Госдуму законопроект, предлагающий передать регионам России полномочия по выдаче лицензий на добычу золота.