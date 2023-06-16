Нацпарк в Башкирии показал прогуливающихся лосиху и ее детеныша

кадр видео: vk.com // Национальный парк "Башкирия"

Национальный парк «Башкирия» показал прогуливающихся по территории заповедника лосиху и ее детеныша. Учреждение опубликовало видео с животными на своих страницах в соцсетях.

– Жизнь лосёнка целиком зависит от мамы. Поэтому он не отстает от неё ни на шаг. Лосиха в первый год жизни детёныша должна обучить его основным навыкам. Когда у мамы появится новое потомство, подросшему лосенку придется защищать себя самому, – рассказали в нацпарке.

Напомним, в конце весны в башкирской столице Уфе произошло настоящее нашествие лосей. Тогда на проблему обратил внимание мэр Ратмир Мавлиев.