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НовостиОбщество16 июня 2023 5:51

Нацпарк в Башкирии показал прогуливающихся лосиху и ее детеныша

Животных засняла видеокамера
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: vk.com // Национальный парк "Башкирия"

кадр видео: vk.com // Национальный парк "Башкирия"

Национальный парк «Башкирия» показал прогуливающихся по территории заповедника лосиху и ее детеныша. Учреждение опубликовало видео с животными на своих страницах в соцсетях.

– Жизнь лосёнка целиком зависит от мамы. Поэтому он не отстает от неё ни на шаг. Лосиха в первый год жизни детёныша должна обучить его основным навыкам. Когда у мамы появится новое потомство, подросшему лосенку придется защищать себя самому, – рассказали в нацпарке.

Напомним, в конце весны в башкирской столице Уфе произошло настоящее нашествие лосей. Тогда на проблему обратил внимание мэр Ратмир Мавлиев.