С начала 2023 года корь в Башкирии выявили у 13 взрослых и 35 детей

В Башкирии с начала текущего года по состоянию на 1 июня выявили 48 случаев кори: 13 – в взрослых и 35 – у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии с начала текущего года по состоянию на 1 июня выявили 48 случаев кори: 13 – в взрослых и 35 – у детей. Об этом говорится в постановлении временно исполняющей обязанности главного санитарного врача республики Галины Перминой. Документ был опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Постановление регламентирует некоторые санитарные меры при организации в регионе массовых мероприятий с международным участием. Так, министерству здравоохранения рекомендовано провести иммунизацию против кори людей, которые задействованы в проведении событий и не имеют сведений о прохождении необходимой двукратной вакцинации или перенесенном ранее заболевании. Речь идет о персонале, волонтёрах, водителях, а также работниках гостиниц и общепита.

Напомним, впервые в этом году корь в Башкирии выявили у детей, вернувшихся с отдыха в Египте, и ребенка из Таджикистана. Отметим, что за весь 2022 год в регионе этот вирус нашли только у двух человек.