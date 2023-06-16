К середине июня от укусов клещей в Башкирии пострадали более 6,8 тысячи человек

К середине июня с марта текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 6 826 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К середине июня с марта текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 6 826 человек, что выше средних многолетних показателей. Среди пострадавших было 2 342 ребенка. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил региональный Роспотребнадзор.

– С начала эпидемического сезона […] исследовано более 7 тыс. клещей, снятых с людей, инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,5% (в 2022 было 0,7%), зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 19,6% (2022 - 21,9%), – передали в ведомстве.

В Роспотребе добавили, что акарицидные обработки против клещей в республике были проведены на площади 3,9 тыс. га, в том числе в детских лагерях – почти 1,2 тыс. га.