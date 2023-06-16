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НовостиОбщество16 июня 2023 4:26

На следующей неделе в десяти домах и одном общежитии в Уфе отключат воду

Это связано с ремонтными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На следующей неделе в десяти многоквартирных домах и одном общежитии отключат холодную воду

На следующей неделе в десяти многоквартирных домах и одном общежитии отключат холодную воду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе в десяти многоквартирных домах и одном общежитии отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами. Соответствующее предупреждение появилось на сайте «Уфаводоканала».

В понедельник, 19 июня, с 10:00 до 18:00 без холодной и горячей воды останутся жилые дома на улице Первомайской, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а.

Во вторник, 20 июня, с 11:00 до 19:00 подачу холодного водоснабжения приостановят в домах на улице Кольцевой, 106, 108, 112 и Свободы, 14.

Кроме того, с 11:00 21 июня до 11:00 22 июня холодную воду отключат в общежитии на Новоженова, 7/1.