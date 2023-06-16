Пострадавшие от ливня в Абхазии туристы из Башкирии должны отправиться домой сегодня

Десять туристов из Башкирии, которые потеряли документы в результате сильного ливня в Абхазии, должны отправиться домой сегодня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Десять туристов из Башкирии, которые потеряли документы в результате сильного ливня в Абхазии, должны отправиться домой сегодня, 16 июня. Об этом «КП-Уфа» сообщил пресс-секретарь посла России в республике Денис Лавриков.

Напомним, из-за стихии в Гагрском районе пострадали три семьи: трое взрослых и семеро детей.

– С ними сейчас все в порядке. Документы на возвращение в Российскую Федерацию почти готовы. Двум семьям документы уже выданы, третьей семье выдадим в пятницу в первой половине дня. Абхазская сторона обеспечивает трансфер до границы. Ориентировочно россияне отправятся из республики в 15:00, – передал Лавриков.

Сильный ливень обрушился на Гагру в ночь на 14 июня. Часть местной республиканской трассы оказалась затоплена, некоторые дома и вовсе смыло потоками воды, в эпицентре стихии также оказалась гостиница. Ранее стало известно, что пострадавшим из-за стихии туристам из Башкирии выплатили по 100 тыс. рублей.