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НовостиПроисшествия16 июня 2023 3:29

При тушении пожара в жилом доме в Башкирии обнаружили погибшую женщину

Инцидент произошел в селе Иглино поздним вечером 15 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // ИГЛИНО БАШКИРИЯ ОНЛАЙН

фото: vk.com // ИГЛИНО БАШКИРИЯ ОНЛАЙН

При пожаре в жилом доме в башкирском селе Иглино погибла женщина. Инцидент произошел поздним вечером 15 июня на улице Центральной. Об этом сообщило региональное МЧС.

Первыми на место пожара прибыла добровольческая пожарная команда местного сельсовета. К этому времени бревенчатый жилой дом размером шесть на девять метров горел открытым пламенем.

– В тушении было задействовано 5 единиц техники и 9 человек, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Ей было 47 лет.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.