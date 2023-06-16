При тушении пожара в жилом доме в Башкирии обнаружили погибшую женщину

фото: vk.com // ИГЛИНО БАШКИРИЯ ОНЛАЙН

При пожаре в жилом доме в башкирском селе Иглино погибла женщина. Инцидент произошел поздним вечером 15 июня на улице Центральной. Об этом сообщило региональное МЧС.

Первыми на место пожара прибыла добровольческая пожарная команда местного сельсовета. К этому времени бревенчатый жилой дом размером шесть на девять метров горел открытым пламенем.

– В тушении было задействовано 5 единиц техники и 9 человек, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Ей было 47 лет.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.