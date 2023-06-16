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НовостиОбщество15 июня 2023 23:03

В Уфе вместо украденного памятника клещу Валере установили новый

В день Последнего звонка его похитили двое выпускников
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/oleg_chegodaev

Фото: vk.com/oleg_chegodaev

15 июня в Уфе Уфе вместо украденного памятника клещу Валере установили новый. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

Новому памятнику дали имя Валерий II Валериевич. Его автором выступил Олег Чегодаев, который отлил в серебре и Валерия Первого.

– Башкирский памятник – важное напоминание о необходимости профилактики заболеваний, переносчиком которых являются клещи, – заявила Роспотребнадзор.

Напомним, памятник клещу Валере появился в сентябре 2020 года напротив здания «Посольства Уральских гор». Первая попытка похищения клеща Валеры была предпринята уже через два месяца после установки арт-объекта. 22 мая текущего года в день Последнего звонка двоим выпускникам удалось похитить памятник, судьба серебряного клеща до сих пор остается неизвестной.