Горнодобывающая компания отказалась от права пользования недрами в Башкирии

Фото: Сергей ГАПОН

«Евразийской горнопромышленной компании» отказалась от лицензии на пользования недрами в Баймакском районе Башкирии. Об этом на своей личной странице рассказал вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов.

В свое время предприятию была выдана лицензия геологическое изучение, которая включала поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. Она не предполагала добычу ископаемых, однако расположение и площадь лицензионного участка, по словам Абдрахманова, вызывали вопросы, поскольку он фактически окружал село.

В ходе долгих переговоров власти смогли убедить руководство «Евразийской горнопромышленной компании» досрочно прекратить право пользования недрами.