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НовостиОбщество15 июня 2023 17:13

Экс-зампрокурора Башкирии Александр Грязников стал зампрокурора Чувашии

Такой приказ издал генпрокурор России
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото: epp.genproc.gov.ru

Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Александр Грязников назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Грязников родился в 1979 году в городе Павлодар Республики Казахстан. Окончил Омский государственный университет. Свою профессиональную карьеру начал в качестве старшего следователя прокуратуры Омского района Омской области. В 2017-ом был назначен прокурором Архангельска. С 2020-го по 2023-й занимал пост первым заместителем прокурора Башкирии.

Приказом генерального прокурора России от 06 июня текущего года Александр Грязников был назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики.