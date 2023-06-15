В Уфе на перекрестке улицы Пугачева загорелся дом

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Сегодня вечером, 15 июня, в Кировском районе Уфы загорелся дом. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на перекрестке улицы Пугачева. Чрезвычайное ведомство сообщило, что вспыхнул неэксплуатируемый дом. На место ЧП выдвинулись силы и средства МЧС. Какой-либо информация о погибших или пострадавших нет.

Напомним, сегодня же в башкирском городе Нефтекамск случился пожар, в котором чуть не пострадали несколько десятков детей. ЧП произошло на Николо-Березовском шоссе в двухэтажном кирпичном здании в помещении для организации квестов.