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НовостиПроисшествия15 июня 2023 15:42

В Уфе эвакуировали ТРЦ «Мега» из-за обнаружения подозрительного предмета

ЧП случилось сегодня вечером
Константин ГЛАДЫРЬ
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня вечером, 15 июня, в Уфе эвакуировали торгово-развлекательный центр «Мега» из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.

В связи с произошедшим было принято решение об эвакуации граждан из комплекса на улице Рубежная.

Напомним, недавно в Уфе уже происходила эвакуация торгового центра «Мега». Однако тогда в комплексе не произошло никакого ЧП, там была организована учебная эвакуация. В тот же день из-за ложно сработавшей автоматической пожарной сигнализации был эвакуирован ТЦ «Экватор».