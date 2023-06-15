В Уфе эвакуировали ТРЦ «Мега» из-за обнаружения подозрительного предмета

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня вечером, 15 июня, в Уфе эвакуировали торгово-развлекательный центр «Мега» из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.

В связи с произошедшим было принято решение об эвакуации граждан из комплекса на улице Рубежная.

Напомним, недавно в Уфе уже происходила эвакуация торгового центра «Мега». Однако тогда в комплексе не произошло никакого ЧП, там была организована учебная эвакуация. В тот же день из-за ложно сработавшей автоматической пожарной сигнализации был эвакуирован ТЦ «Экватор».