Александр Егоров стал новым генеральным директором ФК «Уфа»

Фото: vk.com/ufafc

Александр Егоров стал новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа». Об этом рассказала пресс-служба команды.

Егоров – спортивный функционер, он является футбольным судьей всероссийской категории. В феврале 2020 года его избрали президентом Федерации футбола Мордовии и директором межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

– В ближайшие дни проинформируем о кандидатуре главного тренера, – заявил на своей личной странице в социальных сетях министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Напомним, недавно «Уфа» вылетела из Первой лиги после поражения от «Кубани» в последнем матче сезона. Вчера стало известно, что генеральный директор Шамиль Газизов клуба уходит в отставку.