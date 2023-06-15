В Башкирии появится тепличный комплекс за 10 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии появится высокотехнологичный тепличный комплекс площадью 20 гектаров для круглогодичного выращивания томатов. Об этом рассказала пресс-служба главы республики.

Сегодня, 15 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума Радий Хабиров осбудил с председателем Совета директоров агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым реализацию проекта. Его бюджет составит – порядка 10 миллиардов рублей, а производственная мощность комплекса составит 13 тысяч тонн овощей в год.

– Мы готовы начать совместную работу. Уже в июле планируем приехать в Башкортостан, чтобы осмотреть земельные участки для будущего тепличного комплекса, – заявил Александр Рудаков.

Министерство сельского хозяйства республики и Корпорация развития Башкирии уже подобрали потенциальные площадки для размещения теплиц, а также провели переговоры с ресурсоснабжающими организациями о возможности присоединения к энергическим сетям.