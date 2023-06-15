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НовостиОбщество15 июня 2023 13:00

Житель Башкирии отправился на СВО, не дождавшись повестки во время частичной мобилизации

Родные с трудом приняли его решение
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/yulay_ilyasov

Фото: vk.com/yulay_ilyasov

Житель Куюргазинского района Башкирии добровольно отправился в зону специальной военной операции, не дождавшись повестки из военкомата во время частичной мобилизации. Об этом рассказал на своей личной странице глава муниципалитета Юлай Ильясов.

Мужчину всегда привлекала армейская жизнь, он с ностальгией вспоминал годы службы, любил смотреть военные фильмы. Когда началась частичная мобилизация, он был уверен, что ему придет повестка, даже заблаговременно закупился вещами первой необходимости.

Тем не менее, повестка так и не пришла, и житель Куюргазинского района решил отправиться на СВО добровольцем. Родные с трудом приняли его решение.

– Я была против его решения. Но зная, что его никогда невозможно переубедить, просто смирилась… Я всегда в нем уверена, он может постоять за себя и за других, это успокаивает меня, – утверждает супруга добровольца.