В Башкирии из горящего помещения для организации квестов эвакуировали 29 детей

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 15 июня, в башкирском городе Нефтекамск случился пожар, в котором чуть не пострадали несколько десятков детей. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на Николо-Березовском шоссе в двухэтажном кирпичном здании в помещении для организации квестов. На место были направлены силы и средства МЧС России, а также сотрудники других экстренных служб.

Еще до прибытия пожарных были эвакуированы 33 человека, в числе которых 29 детей. Все были осмотрены медиками, госпитализация никому не потребовалась. Пожар удалось ликвидировать менее чем за 20 минут. В тушении задействовано 18 человек и пять единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются, расследование проводит дознаватель МЧС.