В Башкирии 16 июня ожидаются грозы и потепление до +28°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 16 июня, в Башкирии ожидаются осадки и потепление. Это следует из прогноза, опубликованного МЧС республики.

В конец рабочей недели жителям региона следует ожидать переменной облачности. Существенных осадков в целом по республике не предвидится, однако в южных районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет северный, северо-восточный ночью от нуля до пяти метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся до +11, +16°, на северо-востоке Башкирии – до +6°. Днем потеплеет до +23, +28°.

На автомобильных дорогах ожидается хорошая видимость.