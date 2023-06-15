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НовостиОбщество15 июня 2023 10:58

В Башкирии 16 июня ожидаются грозы и потепление до +28°

Однако на северо-востоке республики прогнозируется похолодание до +6°
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 16 июня, в Башкирии ожидаются осадки и потепление. Это следует из прогноза, опубликованного МЧС республики.

В конец рабочей недели жителям региона следует ожидать переменной облачности. Существенных осадков в целом по республике не предвидится, однако в южных районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет северный, северо-восточный ночью от нуля до пяти метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся до +11, +16°, на северо-востоке Башкирии – до +6°. Днем потеплеет до +23, +28°.

На автомобильных дорогах ожидается хорошая видимость.