ВТБ и Республика Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров подписали соглашение о сотрудничестве. Банк и правительство намерены наращивать сотрудничество по приоритетным задачам социально-экономического развития республики.

Основными направлениями сотрудничества сторон станут разработка и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, оказание поддержки инновационному развитию промышленного комплекса и приоритетным региональным проектам. Совместная работа будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Кроме этого, банк намерен содействовать развитию конкурентоспособности, инвестиционной и инновационной активности регионального предпринимательства.

Денис Бортников отметил, что ВТБ активно поддерживает ключевые отрасли экономики Башкортостана: «С начала 2023 года наше региональное подразделение в Башкирии нарастило кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса на 26,8%. Основной объем финансирования направлен в жилое строительство, сферу торговли, нефтехимическую отрасль, пищевую промышленность и сельское хозяйство. Мы намерены увеличивать поддержку бизнеса региона. Уверен, что подписанное сегодня соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства с правительством Башкирии в интересах региональной экономики в целом».

Банк участвует в финансировании значимых для республики проектов. Среди них − строительство одной из крупнейшей в Башкирии молочно-товарной фермы ГК Калинина, финансирование ЖК «Новая Дема» и реконструкция домостроительного комбината каркасно-панельного домостроения ГК КПД, финансирование строительства и подключение абонентов к сети интернет по технологии PON ГК Уфанет и другие.

«Банк ВТБ – активный участник большинства программ поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых Минэкономразвития России, Минсельхозом России, Корпорацией МСП и др. В Башкортостане с представителями среднего и малого бизнеса в рамках льготных инструментов финансирования действует 355 договоров на 13 млрд. рублей. Уверен, подписанное соглашение будет способствовать продолжению этой работы и расширению совместных инициатив», − прокомментировал Андрей Назаров.

ВТБ обслуживает в Башкортостане свыше 500 тыс. клиентов-физлиц и более 19 тыс. юрлиц и предпринимателей. Корпоративный кредитный портфель банка составляет 45,7 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей приходится на компании среднего и малого бизнеса. Объем средств корпоративных клиентов превысил 30,2 млрд рублей. В сегменте обслуживания физлиц эти показатели достигли 80,2 млрд рублей и 59,6 млрд рублей соответственно.