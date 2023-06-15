В Уфе умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В Уфе сегодня утром, 15 июня, умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Кашшаф Самигуллин. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Светлая память и соболезнования близким, – написал чиновник.

Свой вековой юбилей ветеран отметил совсем недавно, 2 мая.

Кашшаф Самигуллин родился в крестьянской семье и вскоре стал сиротой. После окончания семилетки поступил в Бугурусланское педучилище и совмещал учебу с работой: трудился в райземотделе, заведующим райбюро ЗАГСа, старшим пионервожатым. С началом Великой Отечественной войны он отправился на фронт добровольцем: в декабре 1941 года Кашшаф оказался в Краснохолмском военно-пехотном училище, а в мае сражался в составе 20-й армии командиром пулеметного расчета. Под Ржевом на Калининском фронте во время переправы реки Вазуза сержант Самигуллин огнем пулемета прикрывал переправу других подразделений десантного полка. В этом бою он был тяжело ранен и контужен.

После семи месяцев на больничной койке Кашшафа отправили в родной район. Молодой боец добился назначения военруком школы, а затем – оргинструктором Осоавиахима по подготовке молодых к службе в армии. В 1946 году он закончил Школу милиции в Алма-Ате и стал оперуполномоченным-следователем отдела УВД Кокчетавской области по борьбе с бандитизмом. Через год Самигуллин перешел в тот же отдел, но уже на родине, где участвовал в расследовании ряда громких уголовных дел. В 1951 году его перевели из МВД в МГБ-КГБ БАССР. Там он прошел путь от младшего лейтенанта до полковника, работая вплоть до 1985 года. На заслуженном отдыхе Кашшаф Аглетдинович более 20 лет работал ответственным секретарем Совета ветеранов УФСБ России по РБ. Кашшаф Самигуллин награжден 42 правительственными и 34 ведомственными наградами, удостоен почетных знаков Всероссийской организации ветеранов и Российского комитета ветеранов войны и военной службы.