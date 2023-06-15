Появились фотографии стенда Башкирии на ПМЭФ-2023

фото: vk.com // Администрация Главы Республики Башкортостан

Появились фотографии стенда Башкирии на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Снимки опубликовала администрация главы республики Радия Хабирова. Там отметили, что площадка региона в числе самых больших в экспоцентре. Ее площадь составляет 390 квадратных метров.

– В этом году упор сделали на инновационные разработки. На стенде представили достижения в сфере беспилотной авиации, в том числе летательный аппарат БАС-200, – передали в администрации руководителя РБ.

фото: vk.com // Администрация Главы Республики Башкортостан

На стенде также презентуется национальная киберфизическая платформа «Берлога», другие прорывные проекты республики и новый мультипликационный фильм «Северные амуры» студии «Муха».

фото: vk.com // Администрация Главы Республики Башкортостан

Напомним, на стенде Башкирии на ПМЭФ-2023 посетителей встретил робот-медведь в лисьей шапке.

XXVI-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Как рассказал вице-премьер Башкирии Александр Шельдяев, республика намерена в ходе мероприятия подписать три инвестиционных соглашения в сфере промышленности, которые предусматривают общую сумму инвестиций в размере более 12 миллиардов рублей. Стенд Башкирии на форуме уже успели оценить шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов.