Против 17-летнего подростка из Уфы возбудили уголовное дело о содействии терроризму

фото: ФСБ РБ

В Уфе 17-летнего подростка по материалам, собранным ФСБ, обвинили в участии в террористической организации и содействии ее деятельности. Следственный комитет возбудил против юноши соответствующие уголовные дела. Об этом 15 июня сообщили пресс-службы правоохранительных ведомств.

По версии следствия, учащийся одной из школ Кировского района в 2022 году увидел в интернете материалы руководителя запрещенного в России межрегионального общественного движения «Артподготовка». Подросток начал разделять враждебно-негативное отношение к органам власти и идеологию организации. Через соцсети ему выдали «партийный билет», подтверждающий членство в ней.

фото: ФСБ РБ

Как отметили в ФСБ, особый интерес у подростка вызывали запланированные запрещенной организацией фейковые акции и террористические акты в России. Они были направлены на дестабилизацию деятельности государственных органов и последующий насильственный захват власти. Подросток изучал характеристики оружия и боеприпасов, способы изготовления взрывчатки и тактику ведения боевых действий. Он размещал имеющиеся материалы по изготовлению самодельных зажигательных устройств и стрелковой подготовке. Кроме того, молодой человек неоднократно переводил деньги на банковский счет движения.

– Обвиняемый в сети интернет вел переписку с пользователями мессенджера, пропагандируя деятельность террористической организации, – добавили в СК РБ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений. Подростка поместили под стражу.