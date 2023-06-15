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НовостиОбщество15 июня 2023 7:48

Хирурги в Уфе удалили женщине опухоль весом более 10 килограмм

В Уфе женщине удалили разраставшуюся долгое время опухоль весом более 10 килограмм
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Хирурги республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе удалили 42-летней женщине опухоль весом более 10 килограмм – это была миома матки. Об операции в своем телеграм-канале 15 июня рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как рассказал чиновник, пациентка – уроженка Таджикистана – во время осмотра в приемном покое призналась, что чувствует сдавленностью в брюшной полости. Проблема беспокоила ее давно, но к врачам она не обращалась. Женщину дообследовали и госпитализировали в гинекологию. Там врачи провели ей лапаротомическую гистерэктомию, удалив объемное новообразование. Операция прошла успешно.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она готовится к выписке. Рахматуллин добавил, что миома матки чаще всего развивается в возрасте 35-50 лет, но в последнее время ее находят и у пациенток более молодого репродуктивного возраста.