В Башкирии продолжают искать 17-летнего подростка, который пропал по пути на экзамен

Пропавший Тимур Сулейманов // фото: МВД РБ

В Белокатайском районе Башкирии продолжают искать 17-летнего Тимура Сулейманова, который более двух недель назад пропал по пути на экзамен. Об этом сообщил глава муниципалитета Масхут Минигалин.

– Обращаюсь к жителям района с просьбой помочь в поиске молодого парня. Завтра, 16 июня, в 10:00 часов у здания полиции [в селе Новобелокатай] состоится сбор волонтеров для дальнейшего поиска подростка. По возможности прошу взять с собой репелленты (средства от клещей и комаров), так как поиски будут проходить в том числе и в лесу, – рассказал чиновник.

Минигалин поблагодарил неравнодушных земляков, которые продолжают искать Тимура. Он выразил надежду, что завтра удастся собрать как можно больше людей, чтобы охватить поиском более обширную территорию.

Напомним, Сулейманов пропал 28 мая. В этот день он ушел из дома бабушки в деревне Юлдашего на улице Центральной, сказав, что отправляется на экзамены в Новобелокатай. Там юноша не появился и перестал выходить на связь с близкими. Сейчас подростка вместе с полицией разыскивают местные жители, волонтеры и чиновники.

Приметы Тимура Сулейманова: рост – около 150-155 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы.

В день пропажи был одет в серые шорты и светлую футболку. При себе у него был черный рюкзак и черная вязаная шапка.

Всех, кто видел юношу или знает, где он находится, просят обратиться по одному и телефонов полиции: 8 (347) 270-39-02, 8 (347) 502-10-02 или 8 (347) 502-15-12.