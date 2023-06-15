В Башкирии охраннику дали 4 года колонии за случайное убийство посетителя АЗС

В башкирском городе Нефтекамске сотрудника частной охранной организации приговорили к четырем годам колонии за случайное убийство посетителя автозаправочной станции

В башкирском городе Нефтекамске сотрудника частной охранной организации приговорили к четырем годам колонии за случайное убийство посетителя автозаправочной станции. Мужчину судили по уголовному делу о превышении полномочий с тяжкими последствиями. Об этом 15 июня сообщила региональная прокуратура.

Как установил суд, в январе текущего года охранник находился на дежурстве в составе группы быстрого реагирования. По сигналу тревожной кнопки он приехал на АЗС, в одном из помещений которой долгое время находился посетитель. Охранник попытался вывести его из здания и ударил кулаком в челюсть. Тот ударился головой о стену и упал на пол. От полученной травмы он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Подсудимый частично признал вину в преступлении. Помимо срока 4-летнего срока в колонии общего режима, его также лишили права заниматься охранной деятельностью на три года.