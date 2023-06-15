Врач из Уфы перечислила 7 симптомов наличия червей в организме человека

фото: vk.com // Гульнур Нигманова

Врач высшей категории паллиативной помощи, онколог и хирург Гульнур Нигманова из Уфы перечислила 7 симптомов наличия червей в организме человека. Специалист рассказала об этом в своих соцсетях.

Сначала медик поделилась историей клинического случая. К ней на прием пришел пациент с жалобами на образование в предплечье диаметров с 1,5-2 см, которое появилось в течение нескольких месяцев. После операции выяснилось, что больного беспокоил круглый червь – предположительно, влагослав. Он мог пробраться в организм вместе с плохо промытыми продуктами или грязной водой из водоема и перейти в верхнюю конечность вместе с током крови.

– Паразит мог оказаться в головном мозге, сердце, в любом месте – отметила специалист. – Некоторые [черви] питаются в просвете кишечника, а вот власоглав головой вкручивается в стенку кишечника и питается кровью, вызывая анемию. [Он] может жить до 6 лет. В сутки потребляет до 0,5 мл крови. А теперь подумайте сколько крови будет выпито целой компанией.

Среди симптомов наличия червей в организме человека Нигманова назвала анемию, хроническую диарею, метеоризм, снижение аппетита, изжогу, аллергию и высыпания на коже. Для выявления паразитов используется анализ кала на яйца глистов, метод ИФА (иммуноферментного анализа) крови. Общий анализ крови при наличии червя в организме может показать повышение эозинофилов.

Напомним, минувшей весной в Уфе из кишечника мужчины удалили ленточного червя длиной 120 см, который рос в организме несколько лет.