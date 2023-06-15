фото: vk.com // Федерация спортивной борьбы РБ

15-летний Илья Кандалин из Башкирии выиграл первенство Европы по греко-римской борьбе, который прошел в албанской столице Тиране. Он одержал победу в поединке с борцом из Венгрии Петером Тотоком. Итоговый счет составил 6:3. Спортсмена 15 июня в своих соцсетях поздравил глава республики Радий Хабиров.

– Поздравляю Илью, его тренеров Ильдара Карипова и Алексея Зиманова с отличным результатом! Гордимся и ждем дома! – написал руководитель региона.

Хабиров отметил, что Кандалин, несмотря на свой юный возраст, не только золотой медалист первенства Европы, но и трехкратный победитель первенства России и бронзовый призер первенства Европы до 16 лет.