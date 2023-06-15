При пожаре в жилом доме в Башкирии утром 15 июня погибла супружеская пара

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 15 июня, при пожаре в частном жилом доме в башкирском городе Давлеканово погибла супружеская пара. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре по улице Гагарина поступило в службу спасения в 5:04. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горение внутри дома размером 12 на 12 метров и сильное задымление.

– В ходе тушения пожара обнаружены тела 2-х погибших: мужского пола и женского пола, предположительно являются супругами, – передали в экстренном ведомстве. – Огнем повреждено домашнее имущество, помещения дома закопчены.

фото: МЧС РБ

В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа. По указания начальника главного управления МЧС Башкирии на место выехали эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели.