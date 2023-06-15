Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 17 по 23 июня в Уфе ограничат движение на перекрестке улиц Цюрупы и Октябрьской революции. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С четной стороны Цюрупы для обеспечения технологических процессов и нормы безопасности будет перекрыта одна из трех полос проезжей части. Власти столицы Башкирии предупреждают, что в обозначенный период на данном участке может быть затруднено движение транспорта.

В настоящее время в рамках реконструкции улицы Октябрьской революции ведутся работы на территории от улицы Цюрупы до Воровского. Этот участок закрыт с 17 апреля до 30 декабря текущего года.