Около полуночи 12 жилых домов в Уфе остались холодной воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

14 июня около полуночи 12 жилых домов в Октябрьском районе Уфы остались без холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба администрации района.

Сообщается, что на улице Комсомольская, 149/1 произошла утечка на транзитной трубе. Для ее ликвидации специалистам пришлось отключить водопроводную линию. Из-за этого холодного водоснабжения лишились дома под номерами 141, 143/1, 145, 147, 149/1, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 161/1, 161/3 на улице Комсомольская.

– Администрация Октябрьского района Уфы держит ситуацию на особом контроле, – заявили чиновники.