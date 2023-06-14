В Башкирии легковой автомобиль утонул в реке Белая

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14 июня в Белорецком районе Башкирии легковой автомобиль утонул в реке Белая. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

ЧП случилось неподалеку от базы отдыха «Захарово озеро» в селе Ломовка. На место происшествия прибыли спасатели Госкомитета региона по ЧС и сотрудники других чрезвычайных ведомств. По прибытии оказалось, что машина была припаркована под уклоном на берегу, и она съехал в воду.

Все это увидел рыбак, находившийся на противоположном берегу. Он и вызвал спасателей. К счастью, обошлось без жертв – в момент происшествия никого в автомобиле не было. Специалистам удалось оперативно вытащить машину из реки.