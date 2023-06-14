В Башкирии в ДТП с Volkswagen Transporter и Opel Astra погибла 47-летняя женщина

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня вечером, 14 июня, в Белорецком районе Башкирии в ДТП с иномарками погибла женщина. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на шестом километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. Согласно предварительным данным, здесь столкнулись грузовой фургон Volkswagen Transporter и Opel Astra. В результате происшествия 47-летняя пассажирка из «Фольксваген» получила тяжелейшие травмы, к сожалению, она скончалась еще до прибытия скорой помощи.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Подробности произошедшего уточняются.