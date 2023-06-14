На стенде Башкирии на ПМЭФ-2023 посетителей встретил робот-медведь в лисьей шапке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возле стенда Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посетителей встретили роботы-медведи, в облике которых сочетаются элементы башкирских национальных костюмов и пчелиных сот. Оказалось, что они являются персонажами созданной школьниками из Башкирии игры.

Как рассказали в своем репортаже наши коллеги из «Комсомольской правды – Санкт-Петербург», учащиеся из республики представили на стенде мероприятия первую в стране киберфизическую платформу и мобильную игру «Киберпасека», благодаря которой можно освоить азы программирования. В основе игры – осиный апокалипсис в медвежьем мире. Насекомые крадут мед, а медведи с боевыми роботами обороняют пасеки. Игрок-программист должен подмечать слабости своего персонажа и по ходу игрового процесса «прокачиваться» с помощью необходимых алгоритмов и кодов.

По словам победительницы национальной технологической олимпиады Ляйли Шариповой, по всей Башкирии открываются кружки, на которых можно собрать робота или дрона и интегрировать их в игру. Такие же кружки будут открываться и по всей стране. За достижения в игре и в разработках, по словам девушки, даже можно заработать дополнительные баллы на ЕГЭ.

Напомним, XXVI-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня, сегодня состоялся «нулевой» день мероприятия. Как рассказал вице-премьер Башкирии Александр Шельдяев, республика намерена в ходе мероприятия подписать три инвестиционных соглашения в сфере промышленности, которые предусматривают общую сумму инвестиций в размере более 12 миллиардов рублей. К слову, стенд Башкирии на форуме уже успели оценить шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов.