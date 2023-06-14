В Уфе разыскивают 9-летнюю Юлиану Кочневу

Фото: Соцсети

В уфимском микрорайоне Инорс разыскивают девятилетнюю Юлиану Кочневу. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей – Уфа».

Сообщается, что сегодня, 14 июня, около 18:00 девочка ушла из социального приюта и до сих пор не вернулась. Особые приметы пропавшей: ее рост – 124 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные прямые до плеч волосы и карие глаза. Была одета в черные лосины, розовую футболку и белую кепку.

Организация «Поиск детей – Уфа» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, сообщить ее по телефону 112 или 8 (927) 969-89-19 и 8 (917) 383-56-87.