В Уфе мужчина в балаклаве попытался с ножом ограбить магазин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 13 июня, в Калининском районе Уфы мужчина попытался ограбить магазин. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Инцидент случился на улице Малой. В помещение торговой точки вошел неизвестный мужчина в балаклаве и, угрожая ножом, потребовал деньги у сотрудницы магазина. Женщина нажала тревожную кнопку и убежала в кладовую, в это время грабитель скрылся.

На место ЧП прибыли росгвардейцы, специалисты изучили приметы нападавшего и спустя время был обнаружен и задержан схожий по приметам в ориентировке 38-летний местный житель. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.