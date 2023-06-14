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НовостиПроисшествия14 июня 2023 14:44

В Уфе мужчина в балаклаве попытался с ножом ограбить магазин

38-летнего злоумышленника задержали и передали полицейским
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 13 июня, в Калининском районе Уфы мужчина попытался ограбить магазин. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Инцидент случился на улице Малой. В помещение торговой точки вошел неизвестный мужчина в балаклаве и, угрожая ножом, потребовал деньги у сотрудницы магазина. Женщина нажала тревожную кнопку и убежала в кладовую, в это время грабитель скрылся.

На место ЧП прибыли росгвардейцы, специалисты изучили приметы нападавшего и спустя время был обнаружен и задержан схожий по приметам в ориентировке 38-летний местный житель. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.