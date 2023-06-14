Госперевозчик Башкирии получил 30 новых туристических автобусов

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Сегодня, 14 июня, в Уфе государственному перевозчику Башкирии «Башавтотранс» передали 30 новых туристических автобусов марки Yutong. Об этом рассказала пресс-служба главы республики.

Мероприятие состоялось перед спортивным комплексом «Уфа-Арена». Новый транспорт будет выполнять не только туристические, но и междугородние рейсы по всей России. Например, в ближайшее время «Башавтотранс» планирует открыть маршруты на курорты Черного моря. Соответствующая заявка уже направлена в Минтранс России.

Новые автобусы способны вместить в своем салоне 53 пассажиров. Транспорт оснащен регулируемыми креслами, большим багажным отсеком, спутниковой навигацией, системой кондиционирования, тахографом, мониторами, а также USB-портами для зарядки электронных устройств.