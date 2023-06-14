В Башкирии 15 июня прогнозируются грозы и похолодание до +3°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 15 июня, в Башкирии ожидаются грозы и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным отделением МЧС.

Жителям республики, согласно данным метеорологов, следует ожидать облачной погоды с прояснениями. Грядущей ночью обойдется без осадков, а вот днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет северо-восточный два-семь метров в секунду, днем будут порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +9, +14°, на севере Башкирии похолодает до +3°. Днем потеплеет до +20, +25°.

На автомобильных дорогах, как прогнозируют синоптики, будет хорошая видимость.