ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, в четверг 15 июня, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции совместно с подразделением технического контроля будут выявлять и пресекать нарушения со стороны водителей. Особое внимание правоохранительные органы уделят техническому состоянию транспорта и их соответствию установленным требованиям.

Кроме того, инспекторы будут следить за прохождением шоферами предрейсовых медицинских и технических осмотров, соблюдением ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок.

Госавтоинспекция призвала отнестись с пониманием к проводимым проверкам.