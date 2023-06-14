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НовостиОбщество14 июня 2023 10:00

15 июня ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов

Особое внимание инспекторы уделят техническому состоянию транспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений

ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, в четверг 15 июня, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции совместно с подразделением технического контроля будут выявлять и пресекать нарушения со стороны водителей. Особое внимание правоохранительные органы уделят техническому состоянию транспорта и их соответствию установленным требованиям.

Кроме того, инспекторы будут следить за прохождением шоферами предрейсовых медицинских и технических осмотров, соблюдением ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок.

Госавтоинспекция призвала отнестись с пониманием к проводимым проверкам.