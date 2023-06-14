День молодежи в Уфе отметят концертом на набережной реки Белой

фото: ufacity.info

День молодежи в Уфе 24 июня отметят концертом на набережной реки Белой. На сцене под открытым небом новый альбом представит местная группировка ЛАУД, а также выступят исполнители Thomas Mraz, Basic Boy, Adette и obrazkobra. Об этом сообщила мэрия.

– Дополнит главный молодежный день Летний кубок КВН. Под открытым небом соберутся самые смешные команды, – отметили в администрации.

Концерт пройдет в районе Монумента Дружбы. Площадка со множеством активностей и фудкортом начнет работу в 15:00, а музыкальная часть стартует в 19:00.