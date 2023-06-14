В Уфе открыли новую 7-этажную поликлинику на 900 посещений в смену

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 14 июня, в микрорайоне Затон в Уфе открыли поликлинику городской больницы №9. Первых пациентов медучреждение примет уже в следующий понедельник, 19 июня. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что поликлиника имеет семь этажей и построена по индивидуальному проекту. Ее площадь составляет 13,3 тыс. квадратных метров. Лечебница рассчитана на 900 посещений в смену: 400 во взрослом блоке, 350 – в детском и 140 – в женской консультации. Сейчас к ней прикреплены 26 тыс. взрослых жителей Ленинского района и 15 тыс. детей. В будущем поликлиника будет обслуживать еще 37 тыс. человек из Уфимского района.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Все врачи, включая узких специалистов, в одном месте, новейшее медицинское оборудование – поликлиника в Затоне для нас образец того, как должны выглядеть учреждения первичного звена. К сожалению, пока в столице Башкортостана многие поликлиники от этого идеала далеки, – добавил Хабиров.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Отметим, что согласно порталу Госзакупок, стоимость новой поликлиники в Затоне превысила 900 млн рублей.