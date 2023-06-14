Суд в Уфе приговорил Лилию Чанышеву* к семи с половиной годам колонии

кадр видео: Кировский райсуд Уфы

Кировский районный суд Уфы приговорил активистку Лилию Чанышеву* к семи с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной по уголовному делу об организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и участии в работе организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Чанышеву* также оштрафовали на 400 тыс. рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, организацией, проведением массовых мероприятий и посещением мест их проведения.

– Меру пресечения в отношении Чанышевой Л.А.* в виде заключения под стражу суд оставил без изменения, под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан, до вступления приговора в законную силу, – добавили в пресс-службе Кировского райсуда.

Наказание Чанышевой* будут исчислять со дня вступления приговора в силу. В срок ей зачтут время содержания под стражей в следственном изоляторе, начиная с 9 ноября 2021 года из расчета один день за полтора.

* Лилия Чанышева внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.