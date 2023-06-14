Путин подписал указ о назначении двух новых судей в Башкирии

Судьей Верховного суда республики стала Гузель Комягина, а судьей Ленинского районного суда Уфы – Диана Ардуванова

Президент России Владимир Путин назначил в Башкирии двух новых судей. Соответствующий указ был подписал во вторник, 13 июня. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно изданному главой государства документу, судьей Верховного суда республики стала Гузель Комягина, а судьей Ленинского районного суда Уфы – Диана Ардуванова.

Напомним, в мае текущего года Путин назначил нового председателя Верховного суда Башкирии. Им стал Раиль Шайдуллин.