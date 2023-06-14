Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 6:42

Путин подписал указ о назначении двух новых судей в Башкирии

Соответствующий документ был опубликован 13 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Судьей Верховного суда республики стала Гузель Комягина, а судьей Ленинского районного суда Уфы – Диана Ардуванова

Судьей Верховного суда республики стала Гузель Комягина, а судьей Ленинского районного суда Уфы – Диана Ардуванова

Президент России Владимир Путин назначил в Башкирии двух новых судей. Соответствующий указ был подписал во вторник, 13 июня. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно изданному главой государства документу, судьей Верховного суда республики стала Гузель Комягина, а судьей Ленинского районного суда Уфы – Диана Ардуванова.

Напомним, в мае текущего года Путин назначил нового председателя Верховного суда Башкирии. Им стал Раиль Шайдуллин.