В Башкирии мотоциклист сорвался с 30-метрового обрыва и погиб на берегу реки

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии мотоциклист сорвался с 30-метрового обрыва и погиб на берегу реки. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Инцидент произошел днем 13 июня. По данным дорожной полиции, в районе деревни Рязановки 59-летний мужчина ехал на мотоцикле со стороны открытого поля к автодороге Стерлитамак – Раевка. В какой-то момент он приблизился к обрыву высотой в 30 метров и сорвался с него.

Мотоциклист упал на берег реки Куганак и получил тяжелые травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.