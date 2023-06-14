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НовостиПроисшествия14 июня 2023 5:16

В Башкирии 17-летнюю школьницу задержали за пропаганду террористического движения

У девушки изъяли личные дневники и технику
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Стерлитамаке весной текущего года 17-летнюю школьницу из 11 класса задержали за пропаганду запрещенного в России террористического движения

В башкирском городе Стерлитамаке весной текущего года 17-летнюю школьницу из 11 класса задержали за пропаганду запрещенного в России террористического движения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Стерлитамаке весной текущего года 17-летнюю школьницу из 11 класса задержали за пропаганду запрещенного в России террористического движения. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Следователи пришли к девушке с обысками в апреле. У нее изъяли личные дневники и технику. Экспертиза показала, что она одобряет деятельность террористического движения, пропагандирующего насилие в школах. Кроме того, выяснилось, что с весны прошлого года школьница переписывалась в соцсетях со сверстниками и распространяла среди них идею о нападении на учебные учреждения.

Против 11-классницы возбудили уголовное дело об организации террористического движения и участия в нем. Ее отпустили домой под подписку о невыезде.