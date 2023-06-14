На территорию школы в Уфе забежала косуля

фото: Telegram // @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

На территорию школы №89 в Уфе забежала косуля. Об этом 14 июня сообщили в Минэкологии Башкирии.

Как передали в ведомстве, в оперативно-диспетчерскую службу накануне поступило несколько обращений от горожан – они рассказали, что заметили косулю на улицах Зорге и Шафиева. Животное пыталось скрыться от прохожих.

Через некоторое время животное обнаружили на школьном дворе. Территорию учреждения пришлось на время закрыть. На место происшествия прибыл сотрудник Минэкологии. Он поймал самца косули, осмотрел его и сделал инъекцию успокоительного.

– Далее косулю увезли в ветклинику, провели более подробный осмотр, обработали раны, полученные в ходе «прогулки». Затем животное вывезли в район Подымалово и выпустили в природную среду, – добавили в ведомстве.

Минэкологии напомнило, что сейчас косули особо активны, поэтому есть высокая вероятность встречи с ними на дорогах. Водителей попросили быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в лесистой местности. Заметившим дикое животное необходимо позвонить оперативному дежурному Минэкологии по телефону +7 (347) 218-04-30 или 112.