В Башкирии оштрафовали женщину, которая устроила стрельбу из балкона своего дома

Учалинский районный суд Башкирии оштрафовал 45-летнюю местную жительницу, которая устроила стрельбу из пневматического пистолета из балкона своего дома

Учалинский районный суд Башкирии оштрафовал 45-летнюю местную жительницу, которая устроила стрельбу из пневматического пистолета из балкона своего дома. Ее привлекли к ответственности по административной статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

– В мае 2023 года, находясь у себя на балконе по месту жительства, она стреляла из пневматического пистолета, чем нарушила общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, – передали в суде.

На заседании женщина признала вину и раскаялась в содеянном, пообещав впредь не совершать правонарушений. Суд назначил ей штраф в размере 1 тыс. рублей.