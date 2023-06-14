Хабиров пригрозил призвать к ответу глав районов с «безобразными» стелами

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В Башкирии требуют замены 15 стел на въездах в девять районов. Речь идет об Абзелиловском (необходимо обновить 1 конструкцию), Бакалинском (1), Балтачевском (2), Белорецком (2), Давлекановском (1), Дюртюлинском (2), Стерлибашевском (1), Хайбуллинском (3) и Янаульском (2) муниципалитетах. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил вице-премьер республики Алан Марзаев.

По словам чиновника, затраты на замену стел составят от 500 тыс. до 3 млн рублей. Он отметил, что конструкции не являются техническими средствами организации дорожного движения, поэтому в рамках территориального заказа их восстанавливать нельзя – это будет считаться нецелевым расходованием средств.

В ответ на доклад Марзаева глава Башкирии Радий Хабиров возмутился состоянием стел и отметил, что такие вопросы не должны решаться на уровне республики.

– Вообще, это работа муниципалитетов, конечно. Это неправильно, что мы сейчас сидим здесь в республике, уважаемые главы муниципалитетов, ваши стелы обсуждаем. Это что, трудно, что ли? – сказал руководитель региона. – Там, где потери до 3 млн, Алан Викторович, вы работайте, все остальное до середины сентября отработайте, красочный альбом [сделайте]. Без разговоров будем показывать фотографии, и глава будет отвечать, почему у него такая безобразная стела. Давайте, заканчивайте, 500 тыс. что, не может район найти? Это что, на каждый пустяк и на каждый чих ковыряется? Прекращайте эту историю.

Всего в муниципалитетах Башкирии сейчас есть 252 стелы. В надлежащее состояние приведены 226 из них.