В Башкирии назвали продукты, которые подорожали и подешевели в мае

Помидоры в Башкирии подешевели на 38,3%, а огурцы - на 43,2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии перечислили продукты, которые подорожали и подешевели по итогам мая. Данные 13 июня опубликовал Башстат.

За последний месяц весны в стоимости в республике выросли свежая капуста (в 2,1 раза – до 55,5 руб. за 1 кг), морковь (на 25% – до 51,5 руб.), свекла (на 18,2% – до 41,5 руб.), лимоны (на 17,7% – до 146 руб.) охлажденные куры (на 10,7% – до 169 руб.), вареная колбаса (на 8,9% – до 417,5 руб.), репчатый лук (на 8,6% – до 65 руб.) и сахар (на 5,5% – до 64,5 руб.).

В то же время упали цены на натуральный зерновой и молотый кофе (на 5% – до 1291 руб.), картошку (на 7,7% – до 27,5 руб.), яйца (на 11,5% – до 65,5 руб. за 10 шт.), бананы (на 12,6% – до 108 руб.), помидоры (на 38,3% – до 122,5 руб.) и огурцы (на 43,2% – до 90,5 руб.).