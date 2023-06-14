Ветеран из Башкирии сдает кровь для бойцов СВО

Фото: личный архив Дмитрия Сухарева

Житель башкирского города Ишимбай Дмитрий Сухарев сдает кровь для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Как сообщает издание «Восход», недавно он получил звание «Почетный донор России» – его удостаиваются те, стал донором не менее 40 раз.

Впервые стал донором Дмитрий еще в армии, тогда он спас тяжело раненного офицера спецназа. Ишимбаец служил срочником в войсках связи в Ростовской области. Участвовал в военном конфликте с Грузией.

Мужчина является обладателем редкой группы крови – первой отрицательной. В январе этого года он попросил врачей, чтобы его кровь отправляли бойцам СВО. Медики объяснили, что собираемые компоненты поступают в уфимский госпиталь, в котором проходят лечение военнослужащие, прибывшие из зоны спецоперации, и потому его кровь наверняка поможет кому-то из военнослужащих.