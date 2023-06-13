В Уфе разыскивают 6-летнего Родиона Боровикова

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В Уфе разыскивают шестилетнего Родиона Боровикова. Об это рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают волонтеры, ребенок ушел из дома сегодня, 13 июня, и до сих пор не вернулся. Приметы мальчика: его рост – 110 сантиметров, у него плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. В день своего исчезновения он был одет в бежевую футболку с рисунком машинки, темно-синие шорты и черные кроссовки.

«БашРегионСпас» просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, сообщить ее по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112.